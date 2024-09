Paolo Ruffini e la confessione sull' infanzia | Non mi sentivo amato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) ‘'Io da piccolo non midai miei genitori, non miaffatto compreso. Mia mamma non mi capiva. Andavo in ribellione contro di lei, questo mi dispiace molto perché, ripensandoci oggi, dico che non se lo meritava''. È lachefa al professore Vincenzo Schettini, ospite del programma Rai ‘'La Fisica dell'amore''. ‘'Io ero adolescente - ha proseguitonel suo racconto - ed ero ‘'fisiologicamente'' arrabbiato. Penso che la mamma sia una donna che merita di essere perdonata, molto più di quanto lo abbia fatto. Ai genitori si dice spesso ‘' ti voglio bene'', io da un po' tempo vado da mia mamma e le dico ‘'ti amo''. Ormai mi chiama tutte le sere e mi chiede se la amo, una cosa tenerissima. In verità - ha concluso l'attore e regista toscano - noi chiediamo ai nostri genitori amore incondizionato, anche se ciò non è possibile.