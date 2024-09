Palinsesti canali tematici Warner Bros Discovery 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 17 settembre 2024) © USha ufficialmente presentato idella stagione TV. Ecco i programmi di tutti i(esclusi Real Time e Nove), a partire da Food Network.Food Network: tutti i programmi Food Network, canale 33 del digitale terrestre, manterrà la sua mission: essere un punto di riferimento per gli amanti del food. Vediamo insieme i programmi previsti nella stagione autunnale. Il 28 settembre prenderà il via Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi; Roberto Valbuzzi sarà invece alla guida di Uno Chef in Trattoria dal 1° ottobre. Giusi Battaglia e le ricette siciliane saranno le protagoniste, dal 5 ottobre, di Giusina in cucina acqua e farina. Domenica 6 ottobre, la food blogger Valentina Leporati, specializzata nelle preparazioni gluten free, sarà il volto di Il Sorriso in Cucina.