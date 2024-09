Palermo Lascia stare mio marito | madre e tre figlie attirano la presunta amante dell’uomo e la picchiano Distrutta anche la macchina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 17 settembre 2024) L’hanno attirata in una trappola facendole credere che tutto si sarebbe risolto, poi l’hanno aggredita. Così quattro donne, unacon le tre, hanno consumato in un centro vicinola loro vendetta contro ladele padre. Le donne hanno pestato una 40enne e distrutto a colpi di mazza la sua automobile. Poi hanno bruciato il suo cellulare. Un agguato vero e proprio da cui la vittima è riuscita a fuggire per allertare i carabinieri. Come riportaToday, le ipotesi di reato vanno dal sequestro di persona alle lesioni, dalle minacce di morte allo stalking. Le settimane precedenti Da settimane per il paese giravano dicerie sul presunto tradimentoe padre, con una 40enne del luogo. Nei giorni precedenti all’aggressione la vittima aveva dovutosopportare telefonate anonime, messaggi minatori e minacce di morte.