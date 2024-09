Ozi – La voce della foresta | al cinema dal 19 settembre

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo essere stato presentato in anteprima alla 54ª edizione del Giffoni Film Festival nella sezione Premiere fuori concorso, “Ozi – La” di Tim Harper arriva alil 19, distribuito da Notorious Pictures. Questo film d’animazione a tema ambientale, prodotto da Leonardo DiCaprio, noto per il suo impegno ecologista, è ambientato nellapluviale e porta un forte messaggio di sensibilizzazione ambientale. La trama di Ozi – LaLa storia segue Ozi, una giovane orangotango il cui habitat viene devastato dalla dezione. Salvata da un gruppo di volontari, Ozi impara a comunicare attraverso la lingua dei segni e diventa un’influencer. Durante la sua avventura, scopre che i suoi genitori potrebbero essere ancora vivi e intraprende un viaggio per trovarli.