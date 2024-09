Nomine Ue Fitto sarà vicepresidente esecutivo Non solo Coesione e Pnrr anche Salute e Agricoltura

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 17 settembre 2024) Ursula von der Leyen ha deciso: all'Italia andrà un ruolo di peso come promesso alla premier Giorgia Meloni, nonostante il suo voto contrario per la riconferma della presidente della Commissione Ue. Raffaele, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto otterrà la vicepresidenza esecutiva, ma non finisce qui per l'attuale ministro degli Affari europei, per il fedelissimo di Meloni oltre a, potrebbero aggiungersile pesanti deleghe di. Se le indiscrezioni fossero confermate per l'Italia si tratterebbe di un grande risultato. Nemmeno il caso Slovenia, ovvero la mancanza della nomina ufficiale della commissaria Marta Kos nonostante l’indicazione da parte del premier Golob, ha fermato von der Leyen.