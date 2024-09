Nicole | dal 20 settembre in radio Esagerato

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 17 settembre 2024) Dal 202024 sarà in rotazionefonica “”, il primo singolo di. “” è un brano autobiografico che racconta un’esperienza d’amore tipica adolescenziale. Si tratta di una relazione che non ha mai avuto inizio ma in qualche modo si è conclusa, lasciandosi dietro molte incomprensioni e forse anche ripensamenti. Il titolo descrive a pieno il comportamento ed il carattere del ragazzo in questione: pensa di poter avere qualsiasi ragazza senza neanche sforzarsi, basta solo uno scambio di sguardi. È il solito ragazzo che un giorno ti riempie di attenzioni e quello successivo ribalta la situazione facendo credere a tutti, specialmente al suo amico, ex ragazzo dell’artista, di essere solo ed unicamente tu a far le avance a lui.