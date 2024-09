Napoli altro albero crollato | paura in viale Michelangelo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNuova ondata di maltempo a, ennesimocaduto. Per fortuna nessuno si è fatto male. Ma gli episodi si susseguono con inquietante frequenza, ed ancora in zona collinare. Stavolta è toccato ad un’acacia inal Vomero. L’si è abbattuto sulle auto in sosta, all’altezza del civico 33. In pieno pomeriggio, in un’area residenziale. La scena ha ricordato quanto avvenuto lo scorso 9 settembre, nello stesso quartiere. Quel giorno, in via Bernini è rovinato al suolo un Celtis Australia. Un grosso, capace di invadere l’intera carreggiata. Nelle stesse ore, identica sorte per altri due alberi. Uno a Soccavo, l’all’Arenella. “Infortunatamente l’è caduto su una macchina, evitando dei passanti sul marciapiede” spiega l’avvocato Angelo Pisani di Noi Consumatori.