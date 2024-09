Muro di Berlino contro l’Opa di Unicredit

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 17 settembre 2024) Deutsche Bank sta valutando di acquistare la quota che il governo tedesco ha in Commerzbank per impedire la scalata da parte dell’istituto italiano. Anche i sindacati e l’esecutivo mettono paletti. Mentre la Bce spinge per il processo di aggregazione Ue.