Multe in Ztl annullate dal Giudice di pace Del Re | Il Comune ha fatto ricorso ma non spiega perché

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday130.306dal primo gennaio al 31 agosto per accessi in Ztl senza permesso, 16.288 al mese, 543 al giorno. Queste le cifre date ieri in consiglio comunale dall’assessore alla polizia municipale Andrea Giorgio rispondendo