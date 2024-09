MuBi il pittore Harald Winter alla Biblioteca Provinciale di Avellino

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Verrà presentato presso la Sala Penta il progetto intitolato ''Castellabate project'', progetto in continua evoluzione. Le immagini non sono in commercio. Questa idea è stata la ragione per cui le Nazioni Unite hanno presentato la mostra Le petit tour (2010).