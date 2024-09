Mondiali di pattinaggio Coriano brilla nello skateboarding | giovane atleta conquista un 5 posto

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Quest’anno sono tornati in Italia i Campionatidiorganizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e dalla Federazione Mondiale World Skate: 100 paesi partecipanti, oltre 12.000 atleti per 12 discipline praticate in 4 regioni (Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e