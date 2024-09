Misteri e indagini nel nuovo episodio di Chi l’ha visto?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Il programma Chi?, guidato dall’acuta conduttrice Federica Sciarelli, propone nuove e affascinantisulle circostanze di morte dell’ex deputato Amedeo Matacena e di sua madre. Non sembra che la coppia sia morta per cause naturali, come si pensava originariamente. Basandosi su questo recente sospetto, la Procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo di indagine. Lestanno cercando di capire il ruolo dell’ultima moglie di Matacena, intervistata a Dubai da Chiara Cazzaniga. Il tema affrontato è delicato e potrebbe avere conseguenze notevoli. Gli sviluppi più recenti su questa indagine saranno esposti durante la puntata del 18 settembre, trasmessa alle 21.20 su Rai 3. Un altro caso scabroso esaminato nel programma riguarda la scomparsa di Mara Favro. Mara, madre di famiglia, è scomparsaosamente dopo un turno di lavoro in una pizzeria.