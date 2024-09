Milan notte buia a San Siro Contestazione a pochi giorni dall’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilsembra essere entrato in un tunnel senza luce. la sconfitta con il Liverpool per 3-1 cancella il successo sul Venezia. I tifosi fischiano e parte lapesante. Manca poco al derby con l’Inter. PARTITA – Ilnon ha solamente perso la partita contro il Liverpool per 3-1, ma rischia di aver perso il suo portiere titolare Mike Maignan per infortunio prima del derby con l’Inter di domenica sera. A non convincere non è il risultato nelladi Champions League, bensì l’atteggiamento arrendevole dei giocatori in campo. Dall’1-1 non c’è stata più storia a San, solo una squadra ha giocato e dominato la gara e non era il– Per questo motivo i tifosi hanno cominciato nei minuti finali una dura. Dalla Curva Sud sono partiti cori non piacevoli e soprattutto pesanti contro i giocatori e la squadra intera.