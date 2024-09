Milan-Liverpool oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Ecco le informazioni inerenti la, l’, latv edi, match valido per la prima giornata della fase campionato di/2025. Nella passata stagione la primavera rossonera arrivò in finale nella competizione dopo un cammino straordinario, che li vide superare nella fase ad eliminazioneBraga, Real Madrid e Porto, tutte ai calci di rigore. Nell’atto conclusivo però prevalsero nettamente i greci dell’Olympiakos con un netto 3-0, lasciando un po’ di amaro in bocca alla squadra guida Ignazio Abate. La guida tecnica ora è cambiata, con l’ex Roma e Fiorentina primavera Federico Guidi al timone, che dopo le prime quattro partite di campionato si trova nelle parti alte della classifica con 9 punti.