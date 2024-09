Milan-Liverpool Fonseca preoccupato | così è difficile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Paulo, allenatore del, si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo la sconfitta in Champions League contro il. “Abbiamo giocato contro il, una grandissima squadra. Abbiamo cominciato bene la gara offensivamente e difensivamente, poi abbiamo preso due gol su palla inattiva che hanno cambiato la partita. È cambiato l’equilibrio mentale”, sono state le parole a Sky Sport. “Quando mancano i dettagli possiamo avere problemi a fare quello che prepariamo in allenamento. In questo tipo di partite non puoi sbagliare e i dettagli sono fondamentali. Ilè più squadra di noi, dobbiamo essere onesti. Dobbiamo lavorare per giocare senza problemi per 70/80 minuti. Dopo il secondo gol la squadra non ha giocato.”. L'articolo: “” CalcioWeb.