Milan-Liverpool 1-3 Slot | Modo fantastico per festeggiare il mio compleanno

(Di martedì 17 settembre 2024) “È stata una giornata fantastica peril proprio, in uno stadio bello come questo. Non l’avrei detto dopo cinque minuti ma è andata piuttosto bene”. Così l’allenatore del, Arne, intervenuto a Prime Video dopo la vittoria contro ilall’esordio in Champions League: “Abbiamo dimostrato di saper giocare bene con la palla. Ci piace pressare alto ed essere molto aggressivi ma ci piace anche far partire l’azione da dietro e creare occasioni”. E a Sky Sport: “Anche prima abbiamo fatto prestazioni di questo livello, quindi dobbiamo prendere fiducia da questa partita per come abbiamo dominato dopo l’inizio difficile. Chiesa? E’ molto bello averlo con noi, sta recuperando la condizione e potrà aiutarci tantissimo. E’ molto contento di essere con noi, vuole far parte di questa squadra e ci darà sicuramente una mano.