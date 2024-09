Milan-Liverpool 1-3 Fonseca | Perso contro una grandissima squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) “Abbiamo giocatoil, una. Abbiamo cominciato bene, poi loro hanno avuto una opportunità inpiede e poi la palla ferma ha cambiato la partita. Abbiamoequilibrio mentale, c’è stato un disequilibrio, cominciamo a fare quello che avevamo preparato. Penso che in questo tipo di partite sono i dettagli che fanno la differenza, non si può sbagliare”. Lo ha detto uno sconsolato Paulo, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfittaildel suoall’esordio in Champions League: “Devo essere onesto, penso che ilè piùdi noi in questo momento e l’ha dimostrato. Dobbiamo lavorare per avere continuità, non venti minuti ma sessanta, settanta, ottanta minuti di fare il nostro gioco. Dopo il secondo gol lanon ha mai giocato, così è difficile”.