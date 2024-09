Milan l’ex Pioli SI AVVICINA all’Al Nassr | previsto un INCONTRO la SITUAZIONE e tutti i DETTAGLI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 settembre 2024)allenatore delStefanopotrebbe presto firmare con l’Al. Ecco laStefano, ex allenatore del, è vicino all’accordo per il trasferimento. Dopo che le trattative si erano arenato mesi fa, il nome del tecnico è tornato di moda per i gialloblu. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi è