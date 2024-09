Milan Ibra | Il mio ruolo? Sono il boss comando io Tutti lavorano per me

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 17 settembre 2024) «E' una settimana importante, è la prima partita in Champions, contro il Liverpool. Due squadre dalla grande storia: una grande partita, che arriva nel momento giusto. La mia presenza? Quando il leone va via i gattini si avvicinano. Quando il leone torna i gattini vanno via.mancato per qualche giorno per motivi personali masempre presente e al lavoro, anche quandolontano. Quale