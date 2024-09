Michaela DePrince la madre della ballerina morta il giorno dopo la figlia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Doppia tragedia in casa. Neanche unla scomparsa improvvisa, muore anche laadottiva Elaine. Lo riferiscono i media americani citando un portavocefamiglia. Elaine, che si stava preparando per un intervento chirurgico di routine, è deceduta improvvisamente, ma si è voluto sottolineare che le due morti non sono collegate tra loro. Elaine non era a conoscenzamorte diprima di entrare in ospedale. “Gli ultimi giorni sono stati più difficili di quanto si possa immaginare”, ha scritto il portavocefamiglia, Jess Volinski, in un post su Facebook., 29 anni, era un’eccezionaleche aveva superato le avversitàsua infanzia in Sierra Leone, dove era cresciuta in un orfanotrofio con la sorella Mia.