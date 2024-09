MiC al via il quarto corso per i ‘Caschi blu della Cultura’

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 17 settembre 2024) È iniziata oggi la quarta edizione delbase per la Task Force “Caschi blucultura”, promosso dal Contact PointTask Force “Caschi bluCultura” del MinisteroCultura e dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. La Task Force “Caschi bluCultura”, istituita nel 2016, prevede una componente tecnico-scientifica di funzionari del MiC e una componente operativa di Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Il personale è formato e addestrato per intervenire in aree di crisi belliche o colpite da calamità naturali, per la salvaguardia dei siti archeologici, luoghicultura e beni culturali, contrastare il danneggiamento, il furto e il depredamento dei beni culturali e per sostenere l’autorità degli Stati esteri richiedenti nel predisporre azioni per limitare i possibili rischi al patrimonio culturale in situazioni emergenza.