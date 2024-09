Mia figlia soffre di incontinenza?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 17 settembre 2024) Buongiorno, ho una bambina di sei anni e da un paio di giorni, ogni volta che va in bagno si ritrova qualche goccina di pipì sulle mutandine. Ho cercato di chiederle se sentisse qualcosa, e mi ha spiegato che è come se dovesse fare un po’ d’aria e invece dell’aria si ritrova con la mutandina un po’ bagnata. Cosa potrebbe essere? Grazie per la risposta. L'articolo “Miadi?” proviene da GravidanzaOnLine.