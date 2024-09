Maxima d' Olanda una regina col fiocco per l' apertura del Parlamento

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 17 settembre 2024) Il Prinsjesdag per la famiglia reale olandese è anche un momento di altissima moda. La sovrana indossa sempre look stupefacenti ma anche le figlie non sono da meno. Regale l'outfit di Amalia in Safiyaa, più sentimentale (e sostenibile) quello sfoggiato da Alexia