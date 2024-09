Matelica supera l’ostacolo Fabriano Cerreto E domani vuole concedere il bis in Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il, dopo due giornate, si trova in vetta all’Eccellenza, a punteggio pieno, al fianco di una squadra blasonata come la Maceratese e di un team esperto della categoria come il Montefano. La matricola di mister Giuseppe Santoni ha fatto il bis sul campo del, calando un sonoro poker ed espugnando lo stadio "Mirco Aghetoni" per la seconda volta in questo avvio di stagione, dopo il successo di. La formazione matelicese, priva di capitan Mauro Iori, ancora convalescente dopo il risentimento muscolare accusato al debutto contro l’Osimana, ha confermato la solidità del proprio reparto arretrato e ha mostrato di avere buone alternative offensive rispetto allo stesso Iori. Bella la doppietta di Veneroso (preciso pure dal dischetto), importante il gol di Antonioni.