Marino Pallavolo Lorenzo Pistilli è il neo tecnico della serie C femminile

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 17 settembre 2024)(Rm) – Ilha un nuovo allenatore per la prima squadrache anche quest’anno militerà inC. Marco Di Lucca, storica presenza dello staff marinese, si è dovuto fermare per motivi personali e così la società del presidente Sante Marfoli ha deciso di affidare il