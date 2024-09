Mandorle e noci Un' opportunità per la Valle d’Itria | incontro formativo

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di martedì 17 settembre 2024) CISTERNINO - La produzione diin Puglia segna un aumento del 10 per cento nell’ultimo anno e in più, a tutela delle coltivazioni locali, è in arrivo l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine per evitare che vengano spacciati come Made in Italy prodotti importati dall’estero