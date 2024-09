Maltempo oggi e domani temperature in caduta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI - L'anticiclone delle Azzorre, in elevazione verso Isole Britanniche e Scandinavia, porta correnti orientali alle medie latitudini, con clima fresco in Italia. In questo frangente l'instabilità sarà particolarmente marcata tra, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il Centro-Sud e l'Emilia Romagna, con fenomeni intensi attesi sulle regioni adriatiche. Lesaranno 4-6 gradi sotto la media. Durante la seconda parte della settimana, l'alta pressione rimarrà alle alte latitudini, lasciando l'Italia esposta a correnti instabili e possibili ulteriori piogge, in particolare sul versante adriatico.