Maltempo e forti piogge | annullato l' incontro culturale alla chiesa del Carmine Cancellato il mercoledì dedicato ai motori

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 17 settembre 2024) L’Agenzia regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile ha diramato una nuova allerta per forteche a partire dgiornata di martedì e per le prossime ore ha previsto un innalzamento del rischio a livello arancione per temporali. Per tale ragione è statoil