Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Quale migliore occasione per festeggiare l’d’did’, Domenica 22 Settembre, al Casale “Cascina di Sotto”, Via di Boccea 922, dalle 10:30 alle 19:30!Una giornata per scoprire tutte le tradizioni esoteriche di questo magico momento, fra