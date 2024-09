M5s | Raggi ‘lotte potere non mi interessano non voglio prendere guida di nessun partito’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Le lotte dinon mi. Nonladipartito né partecipare a congiure di palazzo. Quindi stiano tutti tranquilli". Così su Facebook Virginia, ex sindaca di Roma e membro del comitato di garanzia del Movimento 5 stelle."Ma allo stesso tempo – precisa -, come sempre ho fatto nella mia vita, rivendico con forza il diritto di dire quel che penso. E soprattutto di farlo liberamente, senza essere etichettata come 'fedelissima' di uno o di un altro. Sono sempre stata una donna autonoma e indipendente. E continuerò a esserlo, che piaccia o meno. Continuerò a dire ciò che penso e ritengo giusto senza dover chiedere il permesso a qualcuno". "E la si smetta di vedere sempre doppi fini. Non fanno parte della mia natura!", conclude