Lukaku l’ultima volta che fece gol allo Stadium successe un putiferio e venne espulso Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024)chegolun) Sabato alle 18 c’è Juventus-Napoli. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive dell’importanza del belga per il gioco del Napoli di Conte e ricorda cosa accaddeche segnò in casa della Juventus (con la maglia dell’Inter). L’ultimo gol di Rom alla Juventus risale alla sfida andata in scena all’Olimpico il 5 maggio, alla fine del campionato precedente, con la maglia della Roma. L’ultimo a Torino, all’Allianz, risale invece alla semifinale d’andata della Coppa Italia 2022-2023: all’epoca giocava nell’Inter eilper l’ennesima vergognosa collezione di episodi di razzismo e per la squalifica poi cancellata dalla federazione per l’esultanza (sua tipica, classica) che fu punita con la seconda ammonizione e conseguente espulsione. Storia, ormai.