Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi raccontano la storia della famiglia Badoni

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Una anteprima nazionale di grande prestigio, all'interno di una rassegna che ha spesso dato spazio ad autori emergenti, che si terrà in un luogo significativo per Lecco e per il libro stesso. Giovedì 26 settembre, Leggermente - manifestazione di promozionelettura organizzata