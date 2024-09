L' obesità infantile è una piaga in Italia Amadori entra nelle scuole con il Piatto Pro

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Inil 19% dei bambini e le bambine nella fascia 8-9 anni è in sovrappeso e il 9,8% è obeso. Il nostro Paese è al quarto posto nella regione europea dell’Oms per eccesso ponderale, ossia quella condizione caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso corporeo. A incidere non è solo la