Lo Spaesato Teo Mammuccari ad Agropoli incontra L’Uomo Aglio

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 17 settembre 2024) Prima puntata dello show on the road di Teoe prima tappa ad, nel Cilento.racconta l’Italia dei piccoli comuni attraverso la sua ironia dissacrante,ndo personaggi come “” di, a cui Maz Pezzali “avrebbe rubato” “Hanno uccisoRagno”, la canzone che ha decretato il suo successo. La canzone