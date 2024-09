LIVE – Guardiola e Rodri in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024)protagonisti delladidi. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 13.30 italiane. Con lui anche. Simone Inzaghi, accompagnato da Yann Sommer, parlerà invece in serata. Alle 20 italiane.- PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 13.15 Un quarto d’ora all’inizio delladi Pep. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle 21.00 ora italiana all’Etihad Stadium, valida per la prima giornata della nuova super Champions League. Con lui ci sarà anche