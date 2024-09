Liberatore conquista la vetta del mondo | Grande gioia che ripaga tutti i sacrifici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Festaa Castel Guelfo per il titolo mondialeto da Alessandronella categoria senior individuale maschile di pattinaggio artistico a rotelle. L’alloro più importante nel già ricco palmares del fenomeno della specialità , classe 1999 tesserato per il Pontevecchio Bologna, capace di centrare l’impresa davanti al pubblico di casa dei World Skate Games di scena nei giorni scorsi alla Fiera di Rimini. L’ultimo sigillo, in ordine cronologico, di un’ascesa incontenibile per l’ex enfant prodige del pattinaggio che, dopo gli anni da pigliatutto tra i Junior (con l’oro iridato messo al collo a Nanjing nel 2017 alla sua prima uscita con vista planetaria, ndr), ha inanellato una lunga serie di medaglie continentali e quattro titoli italiani consecutivi.