Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 17 settembre

(Di martedì 17 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di172024 Ariete Saremo tre giorni coinvolti nel plenilunio in Pesci, segno che assume per voi una importanza speciale, significa la conclusione di un ciclo ed inizio di una nuova pagina che potrà essere aperta già domani mattina quando la Luna arriva nel vostro segno. Se vogliamo parlare di profondità, questa Luna invita a esplorare il mondo intimo, nascosto. Insieme a Nettuno risveglia ricordi che provocano malinconia ma che si disperde quando vi impegnate nel lavoro e nella bellezza. Toro L'orologio del campanile batte le sue ore e questa è la vostra ora dell'amore.