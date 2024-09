Le Relazioni Difettose | Vorrei di più | vado o resto?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 17 settembre 2024) Cara Ester, seguo la tua rubrica con interesse ed oggi sono io a proporti la mia storia. Ho 40 anni, un buon lavoro, una figlia molto voluta rimasta unica perché anni fa ho perso mio marito e mi sono trovata a crescerla da sola. Amore e coppia: come gestire delusioni e fraintendimenti X Non ho mai pianto, non ne ho avuto il tempo e mi sono buttata a capofitto sulla mia bambina e sul mio lavoro.