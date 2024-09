Le passeggiate contro la paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Riconquistare gli spazi comuni, le strade, le piazze, la Pineta, e la libertà di viverli senzaattraverso la partecipazione: "Ma non chiamatele ronde". È categorico Athos Pastechi (foto), che insieme ad Antonio Tedeschi la scorsa settimana ha promosso a Torre del Lago l’insulla sicurezza che ha radunato nelle circoscrizione della frazione decine di persone. E che adesso intende concretizzare le proposte nate durante l’in; "Per questo – spiega l’imprenditore – stiamo lavorando per organizzare dellecivili nelle zone più vulnerabili del paese. L’invito è aperto a tutti, alle famiglie con i bambini, perché l’intento di questa iniziativa è muoversi come una comunità. Senza estremismi". Nei prossimi giorni, definito il programma delle, saranno presi accordi con la Questura.