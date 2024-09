Le facce di De Luca dagli insulti ai sorrisoni | l’arrivo dalla Meloni il broncio i soldi la felicità… video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Federico Fellini aveva un talento particolare nel fissare i volti per far emergere la profondità dell’animo umano, nel mutismo, perfino più che nella recitazione. Non è un caso se ancora oggi si parla, nella cinematografia, delle “di Fellini”, su cui lo scrittore Andrea De Carlo, qualche anno fa, aveva realizzato un bellissimo documentario.