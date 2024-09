Le auto d' epoca sfrecciano sulla Riviera | ultimo week-end di settembre con la Due Giorni del Conero-13 Memorial Lazzarini

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Si avvicina la 28ma edizione della Duedel-13°Gianmario, valida per il Trofeo Marco Polo dell’ASI, consolidato appuntamento per led’di fine estate in programma dal 27 al 29. Il format dell’apprezzato evento organizzato dal club CAEM/Lodovico