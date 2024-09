Lavori al Bottecchia nuovo esilio per il Pordenone FC

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo il felice esordio in casa allo stadio, ilFC dovrà prepararsi a un(breve). Sono in programma deinel campo cittadino e per questo la squadra neroverde dovrà spostarsi: intanto la gara di Coppa Italia FVG con l’OL3, quarta giornata, si giocherà