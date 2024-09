Laura Pausini nuova nomination ai Latin Grammy Awards

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)ha ricevuto unaai, giunti quest'anno alla 25/a edizione, che si terrà al Kaseya Center di Miami il prossimo 14 novembre. Laarriva per la categoría Mejor Album Vocal Pop Tradicional, e le viene riconosciuta per il suo ultimo lavoro discografico, Anime Parallele, in versione spagnola Almas Paralelas. Tra i nominati appare anche Julio Reyes Copello, nella categoria Productor del Año, che firma perla produzione di Vale la pena, una delle tracce dell'album.