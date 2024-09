Latte crudo | in quali formaggi si trova e quali sono i rischi

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di martedì 17 settembre 2024) In merito alla questione, la piattaforma del Ministero per la Salute avvisa che: Le temperature a cui è sottoposto ilfresco pastorizzato poscomportare una lieve riduzione del valore nutrizionale del, in particolare del contenuto vitaminico. Si tratta, tuttavia, di una perdita