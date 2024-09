L’assenza di Dimarco chiama di nuovo in causa Carlos Augusto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Niente Manchester City-Inter per. Dunque,come titolare annunciato. Un’altra occasione per il brasiliano, che già a Monza ha dimostrato la sua importanza per la squadra. PEDINA PREZIOSA –fin dal suo arrivo all’Inter è stato una risorsa preziosa per Inzaghi. L’ex Monza non ha visto così tanto il campo da titolare, ma è stato il tuttofare della fascia sinistra. Prima utile per gestire il fisico di, poi anche quello di Bastoni. Grazie a questa duttilità ha finito per giocare spesso a seconda della necessità. E così ha ricominciato la stagione. La sua prima da titolare è arrivata col Monza in vece del numero novantacinque, da difensore. Invece in Champions League si appresta ad alzare il suo raggio d’azione da esterno, sostituendo il trentadue., infatti, non farà parte della trasferta di Manchester.