Landini in piazza da ottobre non staremo a guardare

(Di martedì 17 settembre 2024) Invece di defiscalizzare gli straordinari e far restare al lavoro fino ai 70 anni il Governo dovrebbe defiscalizzare gli aumenti salariali dei contratti nazionali e rinnovare i contratti pubblici recuperando l'inflazione. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizioa un convegno sulla contrattazione affermando che sul tema del salario e del fisco e delle politiche industriali il sindacato "non starà a". "I mesi die di novembre, ha detto, saranno mesi nei quali dovremo scendere in, mobilitarci fare delle iniziative. Se non facciamo tutto ciò di cui siamo capaci perderemo fiducia e credibilità ".