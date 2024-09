La scommessa di Flutter | rilevata l’italiana Snai per 23 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 17 settembre 2024), leader mondiale nel settore delle scommesse sportive online e iGaming, hanno raggiunto un accordo per l'acquisizione ditech (""), uno dei principali operatori omnichanel in Italia, da una societa' sussidiaria di Playtech Plc, per un corrispettivo in denaro sulla base di un enterprise value di 2,3di1. Segui su affaritaliani.it