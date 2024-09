La nuova collezione firmata Cos

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 17 settembre 2024) Davanti a front row stellare (in prima fila tra gli altri: Emily Ratajkowski, Chloë Sevigny ed Emma Roberts) ha sfilato nel calendario della New York Fashion Week la casa di moda nord europea Cos. Eleganza e coolness ancora una volta i tratti di stile chiave della maison svedese, che ha presentato in questa occasione le Collezioni Main e Atelier Autunno-Inverno 2024, quindi già in boutique.