La Milano di Sala capitale di scippi e rapine

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 17 settembre 2024) Mentre il primo cittadino pensa a divieti di fumo all’aperto e strade a 30 all’ora, il capoluogo lombardo primeggia nella classifica dei reati (assieme ad altri centri amministrati dai dem, come Roma e Firenze): 4.170 furti violenti in un anno e più di 600 stupri. Polizia Locale di, la preoccupazione del sindacato: «Al concorso in 1.800, una volta si arrivava a 8.000». Lo speciale contiene due articoli.