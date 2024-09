La giunta si riunisce al santuario | Tante priorità da affrontare

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 17 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayprogrammatica aldella Verna per l'amministrazione Funaro. Sindaca, assessori e presidenti di quartiere si sono ritrovati a Chiusi della Verna per gli 800 anni delle stimmate di San Francesco dove hanno fatto visita